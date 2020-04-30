Пятерка двоечников. Кто из губернаторов не сдал экзамен по коронавирусу

Сентябрьские губернаторские выборы пока под вопросом, но кандидаты «на вылет» из числа действующих глав регионов обозначились уже сейчас. «Политика Сегодня» выяснила, за что политологи нарекли пятерых губернаторов аутсайдерами и как на их карьере скажется коронавирус.

Александр Богомаз — губернатор Брянской области

Брянского главу подвел взрывной рост случаев заражения коронавирусом в регионе. Диагноз подтвержден у 901 жителя области, и на губернатора обрушился шквал критики. А Богомаз ведь предупреждал:

«Каждый должен нести ответственность за развитие ситуации в Брянской области!».

Брянск соседствует с Москвой и вспышка заболевания была предсказуема, но, для сравнения, у других соседей — в Твери — случаев заболевания почти вдвое меньше — 535 (данные на 30 апреля).

Отставку Богомаза политолог Илья Гращенков называет «плановой» — он занимает губернаторское кресло пять лет, эксперты «Минченко Консалтинг» с февраля держат его в «красной зоне» политической устойчивости.

Усиленно отправляет чиновника в отставку и популярный telegram-канал «НЕЗЫГАРЬ», а вот рейтинговое агентство «ПолитБрокер» в апрельском рейтинге называет положение Богомаза «стабильным». Но таким же «стабильным» в этом рейтинге был глава Коми Сергей Гапликов. До отставки в начале апреля.

Алексей Островский — губернатор Смоленской области

Ситуация Островского чем-то похожа на брянскую. Главу Смоленской области подвела вспышка коронавируса в доме престарелых, где заразился 81 человек. Президент уже несколько раз критиковал губернатора по вопросам здравоохранения — денег в области не хватает даже на бензин для заправки машин скорой помощи, сообщало издание Mash. А вот на заправку шикарного Lexus LS500, недавно проданного Островским, деньги находились всегда.

Не делает губернатору чести и затянувшееся на семь лет строительство зоопарка, гимназии и детского лагеря «Орленок»: как оказалось, городские власти докладывали губернатору о несуществующих подрядчиках-строителях. А он верил.

Политолог Гращенков говорил о возможной отставке Островского еще в январе, но допускал, что пост за ним может сохраниться из-за недостатка желающих сесть в кресло главы региона.

По рейтингу Минченко Островский — в «красной зоне», «НЕЗЫГАРЬ» называет его кандидатом на отставку. А вот по рейтингу «ПолитБрокера» он «стабильный» губернатор, но это рисков потерять кресло не исключает.

Иван Белозерцев — губернатор Пензенской области

Белозерцева давно провожает целый пул «инсайдерских» telegram-каналов, а заодно и политологи. У него проблемы имиджевые: например, губернатор поставил забор вокруг дома и перегородил целую дорогу. Традиционно, народ решил высказать на этом заборе свое мнение, и оно было предсказуемым: «Белозерцев, убери забор!».

Также в сеть попало видео, где человек, похожий на заместителя губернатора, ругается с сотрудниками ДПС, угрожая и обещая проблемы от его высокопоставленных друзей.

«Решение о замене Белозерцева, на посту губернатора Пензенской области принято еще в январе. И было подготовлено три кандидатуры на его место, документы на которых были направлены для проверки и согласования, но «безопасники» все эти кандидатуры «завернули». После чего начали готовить новую тройку кандидатов. И в марте она вроде была-таки согласована, но тут случился коронакризис и Путину стало не до выбора, поэтому список подвис», — пишет политолог Гращенков в telegram-канале.

Ситуация с коронавирусом в Пензе стабильная, и тут откровенных просчетов за Белозерцевым не замечено. Но если отставка и правда запланирована, то относительно небольшое число заразившихся (404 человека на 30 апреля) его не спасет.

«Красные» губернаторы: Коновалов и Клычков

КПРФ рискует потерять сразу двух губернаторов: главу Орловской области Андрея Клычкова и главу Хакасии Валентина Коновалова, утверждает издание «Октагон» со ссылкой на анонимные источники.

Причин достаточно. Заместитель Коновалова, министр строительства Сергей Новиков, попался на взятке в два миллиона рублей.

К тому же Коновалов ввел для чиновников цензуру. Теперь даже записи в личных соцсетях должны согласовываться с пресс-службой губернатора.

Не красят главу республики и попытки медиков добиться от губернатора дополнительных выплат, обещанных президентом. В дело уже вмешалась региональная прокуратура, потребовав от чиновника найти и выдать гражданам положенные надбавки. Прошлые драмы Коновалова прозаично связаны с женщинами и деньгами.

Для губернатора Орловской области Клычкова, весна выдалась тяжелой. Он подарил школьникам продуктовые наборы с просроченным маслом. На коробках красовалась надпись: «Губернатор – детям». Подарком заинтересовались следователи.

К просчетам главы региона прибавились обвинения в нарушении мер безопасности после массового волонтерского сбора и акции коммунистов возле памятника Ленину, в которой участвовал и сам Клычков, «мусорный коллапс» в Орловской области, 80-е место в демографическом рейтинге регионов РИА Новостей. Политических очков коммунисту-губернатору все это не добавляет.

Судьба губернаторов решится не раньше лета

Меры по выходу из «коронакризиса» окажутся для губернаторов стресс-тестом, и ключевые решения по отставкам федеральный центр скорее всего примет уже после окончания карантинного режима. Проще говоря, в Кремле внимательно наблюдают за действиями региональных властей в нынешней ситуации, и президент уже дал губернаторам четкую команду подготовить план поэтапного выхода из карантина с 12 мая.

«Одним из средств стимуляции региональных руководителей будет их деятельность в связи с преодолением последствий чрезвычайных событий этой весны. Они пока не преодолены, и прямо сейчас кроме тех, кто уже был обозначен несколько недель назад, до окончания карантина ни о каких отставках не будет заявлено», — поделился с «Политикой Сегодня» исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов.

«НЕЗЫГАРЬ» утверждал, что губернаторских отставок будет больше 20. Но политолог Данилов такой масштабной ротации не предвидит. Такие действия в период преодоления последствий пандемии чреваты развалом управления на местах, считает эксперт. А вот отставка пятерых губернаторов вполне вероятна.