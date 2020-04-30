Около 40% выявленных за сутки больных COVID-19 не имеют характерных симптомов

Врачи не обнаружили симптомов коронавирусной инфекции у 40% новых заболевших за минувшие сутки, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Количество новых случаев заражения в России за сутки превысило семь тысяч человек. Скончался 101 пациент, 1333 человека успешно справились с заболеванием. В общей сложности, насчитывается 106 498 зараженных коронавирусом в 85 регионах РФ. При этом практически у 40% новых выявленных случаев у людей нет характерных симптомов.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев назвал главный симптом заражения коронавирусом. По его словам, одышка свидетельствует о развитии тяжелой формы заболевания. Среди прочих симптомов — высокая температура и кашель. Актуальная информация о COVID-19 представлена на сайте стопкоронавирус.рф.