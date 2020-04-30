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Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

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11:00   30 Апреля 2020
Россия

Регионом с наибольшим числом случаев COVID-19 за сутки стала Москва

Регионом с наибольшим числом случаев COVID-19 за сутки стала Москва

Более 80 регионов страны подтвердили новые случаи заражения коронавирусом среди населения за последние сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Регионом с наибольшим количеством случаев заболеваемости коронавирусом за последние сутки стала Москва — 3093 пациента, на втором месте Подмосковье — 793, на третьем месте Санкт-Петербург — 336, сообщает РИА Новости.

Всего в 86 регионах было подтверждено 7099 случаев за последние 24 часа.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил о достижении хорошего уровня в части производства медицинского оборудования и средств защиты в стране. Он обозначил, что решение проблем регионов, имеющих потребность в необходимых средствах для борьбы с COVID-19, является первостепенным для России.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #коронавирус #COVID-19

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