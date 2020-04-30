Регионом с наибольшим числом случаев COVID-19 за сутки стала Москва

Более 80 регионов страны подтвердили новые случаи заражения коронавирусом среди населения за последние сутки, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Регионом с наибольшим количеством случаев заболеваемости коронавирусом за последние сутки стала Москва — 3093 пациента, на втором месте Подмосковье — 793, на третьем месте Санкт-Петербург — 336, сообщает РИА Новости.

Всего в 86 регионах было подтверждено 7099 случаев за последние 24 часа.

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков сообщил о достижении хорошего уровня в части производства медицинского оборудования и средств защиты в стране. Он обозначил, что решение проблем регионов, имеющих потребность в необходимых средствах для борьбы с COVID-19, является первостепенным для России.