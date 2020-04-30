Трубоукладчик "Академик Черский" вновь сменил курс и направляется в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал возможным достройщиком "Северного потока – 2", вновь сменило курс. В этот раз судно должно было отправиться в Находку, но теперь его курс лежит в Калининград.

Сейчас судно огибает Данию по проливу Скагеррак, к месту назначения трубоукладчик должен прийти 5 мая. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы.

Путь судна, предположительно, проходит в районе завершения строительства "Северного потока — 2". "Академик Черский" покинул Находку в феврале, а 22 февраля должен был прибыть в Сингапур. Однако судно начало менять курс и конечные точки маршрута, обогнуло Африку и прибыло на Канарские острова.