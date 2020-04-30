Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

 Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян

Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

 Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс
Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

 Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян

Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

 Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс
10:54   30 Апреля 2020
Россия

Трубоукладчик "Академик Черский" вновь сменил курс и направляется в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" вновь сменил курс и направляется в Калининград

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое глава Минэнерго РФ Александр Новак назвал возможным достройщиком "Северного потока – 2", вновь сменило курс. В этот раз судно должно было отправиться в Находку, но теперь его курс лежит в Калининград.

Сейчас судно огибает Данию по проливу Скагеррак, к месту назначения трубоукладчик должен прийти 5 мая. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы. 

Путь судна, предположительно, проходит в районе завершения строительства "Северного потока — 2". "Академик Черский" покинул Находку в феврале, а 22 февраля должен был прибыть в Сингапур. Однако судно начало менять курс и конечные точки маршрута, обогнуло Африку и прибыло на Канарские острова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#калининград #находка #Академик Черский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...