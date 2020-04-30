Оперштаб: за сутки в РФ скончался 101 пациент с коронавирусом

Количество умерших пациентов с коронавирусом за минувшие сутки составило 101 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как уточняется, за все время пандемии в России с коронавирусом скончались 1073 пациента. Общее число инфицированных превысило 106 тыс. человек. Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы во всех регионах России. Так, в Москве и Московской области за минувшие сутки было выявлено более 3,8 тыс. инфицированных. В Санкт-Петербурге — 336 больных COVID-19.