Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

 Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян

Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

 Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс
Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

Власти направят 577 млн рублей медорганизациям на помощь пожилым

 Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян

Власти РФ оплатят проживание застрявших за рубежом россиян
Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

Мишустин заявил о выделении 30 млрд рублей на решение проблем дольщиков

 Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске

Генпрокуратура РФ опровергла фейк о создании COVID-19 в Новосибирске
Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

Полицейские обнаружили грузовики с разлагающимися трупами в Нью-Йорке

 Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил, что приедет в Москву после поездки в Донбасс
10:53   30 Апреля 2020
Общество

Оперштаб: за сутки в РФ скончался 101 пациент с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в РФ скончался 101 пациент с коронавирусом

Количество умерших пациентов с коронавирусом за минувшие сутки составило 101 человек, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Как уточняется, за все время пандемии в России с коронавирусом скончались 1073 пациента. Общее число инфицированных превысило 106 тыс. человек. Случаи заражения коронавирусом нового типа зафиксированы во всех регионах России. Так, в Москве и Московской области за минувшие сутки было выявлено более 3,8 тыс. инфицированных. В Санкт-Петербурге — 336 больных COVID-19.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#смерть #пациенты #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...