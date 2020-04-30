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Оперштаб: за сутки в РФ скончался 101 пациент с коронавирусом

Оперштаб: за сутки в РФ скончался 101 пациент с коронавирусом

 Коронавирус подтвердился у 7099 человек в 85 регионах России

Коронавирус подтвердился у 7099 человек в 85 регионах России
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10:43   30 Апреля 2020
Общество

Коронавирус подтвердился у 7099 человек в 85 регионах России

Коронавирус подтвердился у 7099 человек в 85 регионах России

Число зараженных коронавирусом россиян за сутки составило 7099 случаев, рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации.

Известно, что заболевание выявлено в 85 регионах Российской Федерации. Почти 40% из пациентов не имели клинических проявлений COVID-19. Всю актуальную информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.

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Автор: Илья Романович
#россия #коронавирус #COVID-19

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