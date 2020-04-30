Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не столько намекает, что нужно бороться за снятие санкций с России, сколько надеется, что Москва начнет снимать ограничительные меры с немецких компаний, именно с этим связано ее недавнее «интересное заявление».

Такое мнение высказал научный директор Германо-российского форума Александр Рар, комментируя выступление Меркель во вторник на 11-ой международной конференции «Петербургский климатический диалог», когда она назвала антироссийские санкции «неприятными».

«Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны, — заявила канцлер ФРГ. — Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной».

Также Меркель отметила, что в сложившейся исключительной ситуации, когда перед всеми встали значительные международные проблемы, она может лишь призвать всех совместно разрешить конфликты, сопровождавшие их на протяжении долгих лет. Тогда, по ее словам, не станет и санкций.

Александр Рар, комментируя эти слова Меркель, отметил, что канцлер ФРГ «абсолютно понимает реальность».

«Она не столько будет сейчас бороться или намекает на то, что нужно санкции снять с России, она надеется, что Россия будет снимать санкции в отношении немецких компаний, которые смогут, таким образом, вернуться на российский рынок», — считает политолог.

При этом он назвал заявление Меркель «интересным», предположив, что она, возможно, хочет подтолкнуть дискуссию о заморозке конфликтов во время пандемии и о взаимопомощи, в чем заинтересована и Россия.