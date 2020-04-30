Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Верховный суд РФ рассказал, когда можно наказывать за фейки о коронавирусе

Верховный суд РФ рассказал, когда можно наказывать за фейки о коронавирусе

 Доцент РАНХиГС высоко оценил идею о "штрафных каникулах"

Доцент РАНХиГС высоко оценил идею о "штрафных каникулах"
Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

 Песков заявил о неправильной трактовке его слов об оказании прямой матпомощи

Песков заявил о неправильной трактовке его слов об оказании прямой матпомощи
Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

 Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России

Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России
Верховный суд РФ рассказал, когда можно наказывать за фейки о коронавирусе

Верховный суд РФ рассказал, когда можно наказывать за фейки о коронавирусе

 Доцент РАНХиГС высоко оценил идею о "штрафных каникулах"

Доцент РАНХиГС высоко оценил идею о "штрафных каникулах"
Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

Песков исключил вовлечение США в урегулирование ситуации в Донбассе

 Песков заявил о неправильной трактовке его слов об оказании прямой матпомощи

Песков заявил о неправильной трактовке его слов об оказании прямой матпомощи
Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

Как нефтяная бомба принца Салмана ударила по Саудовской Аравии

 Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России

Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России
12:40   30 Апреля 2020
Весь мир

Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России

Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не столько намекает, что нужно бороться за снятие санкций с России, сколько надеется, что Москва начнет снимать ограничительные меры с немецких компаний, именно с этим связано ее недавнее «интересное заявление».

Такое мнение высказал научный директор Германо-российского форума Александр Рар, комментируя выступление Меркель во вторник на 11-ой международной конференции «Петербургский климатический диалог», когда она назвала антироссийские санкции «неприятными».

«Конечно, мы все хотим хорошо развиваться в экономическом плане, и санкции с этой точки зрения, нужно сказать, неприятны, — заявила канцлер ФРГ. — Когда я думаю о санкциях против России, введенных из-за украинского вопроса, то мы работаем над тем, чтобы разрешить политические проблемы, которые являются их причиной».

Также Меркель отметила, что в сложившейся исключительной ситуации, когда перед всеми встали значительные международные проблемы, она может лишь призвать всех совместно разрешить конфликты, сопровождавшие их на протяжении долгих лет. Тогда, по ее словам, не станет и санкций.

Политолог Рар объяснил слова Меркель о снятии санкций с России

Александр Рар, комментируя эти слова Меркель, отметил, что канцлер ФРГ «абсолютно понимает реальность».

«Она не столько будет сейчас бороться или намекает на то, что нужно санкции снять с России, она надеется, что Россия будет снимать санкции в отношении немецких компаний, которые смогут, таким образом, вернуться на российский рынок», — считает политолог.

При этом он назвал заявление Меркель «интересным», предположив, что она, возможно, хочет подтолкнуть дискуссию о заморозке конфликтов во время пандемии и о взаимопомощи, в чем заинтересована и Россия.

«Мне кажется, что Германия понимает, что нужно проявлять солидарность не только внутри Европейского союза, но и во всей Европе в этой беде, — добавил Александр Рар. — Это выражение направлено на то, чтобы почувствовать или начать дискуссию».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#помощь #россия #меркель #эпидемия #германия #санкции #фрг #рар #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...