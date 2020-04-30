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10:38   30 Апреля 2020
Россия

Володин попросил прокуратуру проверить закупку медицинских средств в Саратовской области

Володин попросил прокуратуру проверить закупку медицинских средств в Саратовской области

Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил прокурора Саратовской области проверить закупку масок, которую осуществили местные власти. Жители региона пожаловались на высокую стоимость товара.

Вячеслав Володин попросил прокуратору Саратовской области проверить реальную стоимость масок, которые закупило местное правительство. Власти региона купили 10 тыс. масок по 425 руб. за штуку, передает РИА Новости. Правительство Саратовской области приобрело 28 тысяч медицинских средств, общая стоимость которых превысила 40 млн. рублей.

Саратовцы возмутились дороговизной одноразовых масок, себестоимость которых — несколько рублей. Они написали жалобу в приемную Володина. Спикер Госдумы рассмотрел обращения и направил их в Саратовскую прокуратуру. Вячеслав Володин лично контролирует эту ситуацию.

Число инфицированных коронавирусом на 29 апреля в Саратовской области составляет 392 человека. На сегодняшний день 49 пациентов уже выздоровели.

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Автор: Яна Либерман
#володин #саратовская область #закупка

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