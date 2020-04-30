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10:32   30 Апреля 2020
Армия

Военнослужащие из России проводят дезинфекцию авиабазы Хмеймим в Сирии

Военнослужащие из России проводят дезинфекцию авиабазы Хмеймим в Сирии

Все объекты на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия дезинфицируются силами российского контингента. Это необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Профилактические меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 были приняты российскими военнослужащими, дислоцированными на авиабазе Хмеймим в Сирии. "Российская газета" со ссылкой на слова начальника войск РХБ защиты группировки войск Вооруженных Сил РФ в САР полковника Валерия Мартынова сообщила, что дезинфекции подвергаются буквально все, что есть на базе.

Специальным раствором обрабатываются места проживания военных, ангары для самолетов и сами самолеты, все транспортные средства и дорожное покрытие. В целом же в Сирии эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений, поскольку политическая закалка президента САР Башара Асада, о которой вчера писал "ПолитЭксперт", придала решимость сирийскому руководству ввести очень строгие карантинные меры после обнаружения первого заболевшего.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #хмеймим #COVID-19

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