Боррель: экономический кризис из-за пандемии может укрепить Европу

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис может укрепить Евросоюз, как и любая другая сложная ситуация, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, текущий кризис экономики можно считать самым масштабным в истории Европы с 2009 года. Боррель уверен, что пандемия не сломает ЕС, потому что он был "выкован в кризисах". Когда европейские страны начинают вместе проходить серьезные испытания, то многие начинают думать о том, что ЕС не выдержит и распадется, но в итоге все кризисы идут ему только на пользу, цитирует политика РБК.

Ранее лидеры стран Евросоюза договорились выделить на борьбу с пандемией коронавируса и его последствиями более 1 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что на борьбу с последствиями COVID-19 необходимо потратить не менее 5–10% совокупного ВВП.