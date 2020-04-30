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Боррель: экономический кризис из-за пандемии может укрепить Европу

Боррель: экономический кризис из-за пандемии может укрепить Европу

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10:22   30 Апреля 2020
Весь мир

Боррель: экономический кризис из-за пандемии может укрепить Европу

Боррель: экономический кризис из-за пандемии может укрепить Европу

Вызванный пандемией коронавируса экономический кризис может укрепить Евросоюз, как и любая другая сложная ситуация, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его словам, текущий кризис экономики можно считать самым масштабным в истории Европы с 2009 года. Боррель уверен, что пандемия не сломает ЕС, потому что он был "выкован в кризисах". Когда европейские страны начинают вместе проходить серьезные испытания, то многие начинают думать о том, что ЕС не выдержит и распадется, но в итоге все кризисы идут ему только на пользу, цитирует политика РБК.

Ранее лидеры стран Евросоюза договорились выделить на борьбу с пандемией коронавируса и его последствиями более 1 трлн евро. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил мнение, что на борьбу с последствиями COVID-19 необходимо потратить не менее 5–10% совокупного ВВП.

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Автор: Ирина Большунова
#ес #европа #экономика #кризис #боррель #коронавирус

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