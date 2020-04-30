Экстренные службы ликвидировали пожар в рыбацком поселке Рамонского района Воронежской области на площади 700 квадратных метров. Огонь уничтожил более 20 домов.

Предварительно, в пожаре никто не пострадал, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб Воронежской области. Очаг возгорания был ликвидирован в 05:45 по Москве.

Крупный пожар на строительной площадке произошел в Сургуте, сообщал телеканал "360". Клубы черного дыма перешли с территории комплекса на микрорайон.