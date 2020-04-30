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 "Газпром" попросил Польшу обосновать запрос документов по "Северному потоку – 2"

"Газпром" попросил Польшу обосновать запрос документов по "Северному потоку – 2"
9:51   30 Апреля 2020
Весь мир

"Газпром" попросил Польшу обосновать запрос документов по "Северному потоку – 2"

"Газпром" попросил Польшу обосновать запрос документов по "Северному потоку – 2"

Российская энергетическая компания "Газпром" обратилась в польский антимонопольный орган (UOKiK) с просьбой объяснить запрос на предоставление документации и информации по расследованию в отношении нити газопровода "Северный поток – 2".

В начале 2020 года UOKiK направил в "Газпром" просьбу о предоставлении информации в рамках антимонопольного расследования. Компания ответила на обращение 31 января, но в начале марта польская сторона вновь обратилась к российской компании с аналогичной просьбой. Москва 23 марта ответила польской стороне, указав, что ей необходимо предоставить обоснования для получения запрашиваемой информации в отношении российской компании.

UOKiK инициировал проведение расследования в отношении "Газпрома", а также ряда европейских партнеров. По его результатам были выдвинуты обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. В Польше заявили, что "Газпром" без предварительного согласования с UOKiK заключил сделки с европейскими компаниями. По мнению Варшавы, соглашение может ограничить конкуренцию.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #польша #газпром

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