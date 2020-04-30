Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп напрямую говорил российскому коллеге Владимиру Путину о тяжелой ситуации с новым типом коронавируса. Диалог проходил на фоне разгара эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке.

Президент Российской Федерации пообещал оказать необходимую поддержку. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом писало РИА Новости.

По словам представителя лидера государства, диалог проходил во время пика гуманитарной катастрофы. После слов Путина о помощи Трамп выразил благодарность. Однако оплачивал Государственный департамент США расходы или нет — это уже другой вопрос, отметил Песков.

Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о "потеплении" отношений между лидерами стран на фоне мирового противостояния COVID-19, заявил, что во время звонков Трампа Путину и наоборот он отсутствует.