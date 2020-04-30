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9:32   30 Апреля 2020
Экономика

Директор WGC отметил рост инвестиционного спроса на золото в кризис

Директор WGC отметил рост инвестиционного спроса на золото в кризис

Спрос на золото со стороны профессиональных инвесторов сохранит свои позиции в качестве основного двигателя мирового рынка в течение всего 2020 года, считает директор по взаимодействию с членами совета и рынками WGC Джон Маллиган.

Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней ограничительные меры со стороны властей многих стран нанесли урон ювелирному сектору, где спрос на изделия из драгоценных металлов сократился на 39%.

Инвестиционный интерес к золоту от распространения коронавирусной инфекции и вызванного ей кризиса не пострадал и вырос на 80% за последний год, так как данный металл является безопасным активом. Инвесторы вкладывают свои средства в золото, чтобы оградить себя от различных рисков, рассказал Маллиган.

После окончания пандемии коронавируса интерес к золоту возрастет и среди частных инвесторов, когда они получат доступ к приобретению физического металла, уверен эксперт.

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Автор: Руслан Неглинный
#золото #коронавирус

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