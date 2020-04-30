Граждан Украины ждет уничтожение и погибель, если у государства не появится лидер, который сможет это предотвратить. Соответствующее высказывание сделал депутат Рады от объединения "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

По словам Кивы, Украине нужен президент, который сможет навести порядок. У лидера должна быть четкая цель — работать в интересах граждан страны, не обращая внимание на заявления коллег из Европы и Соединенных Штатов Америки. Об этом писало РИА Новости.

"Нам нужна сильная партия у власти", — отметил политик.

Сегодня начался второй этап экспансии Запада, который отправляет своих людей в украинский аппарат. Одним из подобных кадров может быть бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили. Возможное назначение его на должность вице-премьера является одним из условий для получения государством кредита.