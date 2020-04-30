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9:21   30 Апреля 2020
Общество

Число осужденных за крупные взятки в России увеличилось до рекордного значения

Число осужденных за крупные взятки в России увеличилось до рекордного значения

Количество приговоров, которые были вынесены в России по статьям о даче или получении взяток в крупном и особо крупном размерах, в 2019 году достигло рекордного значения, следует из данных, опубликованных судебным департаментов при Верховном суде РФ.

Как уточняется, размер большей части взяток, по которым в прошедшем году были вынесены приговоры, составил 150 тыс. рублей и более. При этом значительную долю осужденных за получение взяток (почти 40%) составляют сотрудники правоохранительных органов. Еще порядка 30% осужденных — сотрудники государственных служб. Именно чиновники, согласно данным ВС РФ, получали самые крупные суммы.

Отметим, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о важности борьбы с коррупцией среди сотрудников правоохранительных органов и чиновников. Особое внимание он поручил уделить антикоррупционной защите национальных проектов, в которых, как подчеркнул глава государства, концентрируются "огромные ресурсы".

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Автор: Илья Романович
#коррупция #общество #взятки

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