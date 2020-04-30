Максимальная заболеваемость, пик распространения коронавируса может наступить в середине мая в России, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Ограничительные меры очень хорошо повлияли на ситуацию с пандемией коронавируса в РФ. Распространение COVID-19 удалось затормозить за счет самоизоляции и уменьшения контактов людей друг с другом. Но о выходе на плато говорить пока очень рано, так как количество зараженных растет. Представитель Роспотребнадзора отметил, что темпы распространения вируса могут снизиться и за счет природного фактора. Акимкин добавил, что солнечный свет, ультрафиолет способен убить все вирусы.

Президент России Владимир Путин продлил режим самоизоляции до 11 мая, россияне обязаны соблюдать все меры предосторожности. Сейчас в РФ зафиксировано более 90 тыс. зараженных, из них выздоровели 10 286 пациентов. Актуальная информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.