Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Число осужденных за крупные взятки в России увеличилось до рекордного значения

Число осужденных за крупные взятки в России увеличилось до рекордного значения

 Пик распространения COVID-19 в России может наступить в середине мая

Пик распространения COVID-19 в России может наступить в середине мая
"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

 Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии
Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

 Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно
Число осужденных за крупные взятки в России увеличилось до рекордного значения

Число осужденных за крупные взятки в России увеличилось до рекордного значения

 Пик распространения COVID-19 в России может наступить в середине мая

Пик распространения COVID-19 в России может наступить в середине мая
"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

 Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии
Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

 Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно
9:09   30 Апреля 2020
Категория

Ликвидированные в Екатеринбурге террористы были сторонниками ИГ

Ликвидированные в Екатеринбурге террористы были сторонниками ИГ

Ликвидированные в Екатеринбурге террористы были сторонниками запрещенной в России группировки ИГ. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, преступники готовились к совершению резонансных преступлений. Спецоперация состоялась в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе. Как пишут местные СМИ, преступники сняли охотничий домик и находились там в течение нескольких дней, именно там их и попытались задержать.

Для того, чтобы провести контртеррористическую операцию, сотрудникам ФСБ пришлось вывести соседей за периметр. Во время операции боевики оказали сопротивление, поэтому их пришлось ликвидировать.

В ходе обыска в домике найдены оружие и боеприпасы, а также взрывчатка, с помощью которой преступники хотели совершить ряд терактов, сообщает ФСБ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#екатеринбург #иг #фсб

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...