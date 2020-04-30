Ликвидированные в Екатеринбурге террористы были сторонниками ИГ

Ликвидированные в Екатеринбурге террористы были сторонниками запрещенной в России группировки ИГ. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

По данным НАК, преступники готовились к совершению резонансных преступлений. Спецоперация состоялась в Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе. Как пишут местные СМИ, преступники сняли охотничий домик и находились там в течение нескольких дней, именно там их и попытались задержать.

Для того, чтобы провести контртеррористическую операцию, сотрудникам ФСБ пришлось вывести соседей за периметр. Во время операции боевики оказали сопротивление, поэтому их пришлось ликвидировать.

В ходе обыска в домике найдены оружие и боеприпасы, а также взрывчатка, с помощью которой преступники хотели совершить ряд терактов, сообщает ФСБ.