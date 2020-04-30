Российский врач заявил, что аномальная жара в Москве может оказаться опаснее коронавируса

Московский регион ожидает жаркое лето, что может грозить второй волной коронавируса. Об этом сообщил российский врач Борис Ревич.

Российский Медик Борис Ревич также напомнил о трагических последствиях жаркого лета в 2010 году, когда в Московском регионе на фоне климатической жары погибли 11 тысяч человек, а во всей России – около 50 тысяч человек. Врач отметил, что человеческий организм тяжело переносит слишком высокие температуры.

Также Борис Ревич подчеркнул, что время жары в течении 5-7 дней с температурой более 24 градусов для Московского региона означает до 100-300 дополнительных смертей. Врач настоятельно рекомендует в этот период пить больше жидкости, есть больше фруктов и овощей, а также проявлять меньше физической активности.