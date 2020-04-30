Ставропольский мэр Джатдоев скончался на 58-м году жизни
Ставропольский градоначальник Андрей Джатдоев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
На своей странице в Instagram он написал, что глава города Ставрополь ушел из жизни. Он отметил, что Джатдоев был достойным человеком, надежным управленцем и соратником, а также верным другом.
Владимиров напомнил, что градоначальник много сделал для Ставрополя. По его словам, для краевого центра его уход из жизни — невосполнимая утрата.
"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — заявил губернатор Ставрополья.
Джатдоев был главой Ставрополя с октября 2016 года.