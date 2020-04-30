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"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

 Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

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8:51   30 Апреля 2020
Общество

Ставропольский мэр Джатдоев скончался на 58-м году жизни

Ставропольский мэр Джатдоев скончался на 58-м году жизни

Ставропольский градоначальник Андрей Джатдоев умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На своей странице в Instagram он написал, что глава города Ставрополь ушел из жизни. Он отметил, что Джатдоев был достойным человеком, надежным управленцем и соратником, а также верным другом.

Владимиров напомнил, что градоначальник много сделал для Ставрополя. По его словам, для краевого центра его уход из жизни — невосполнимая утрата.

"Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким", — заявил губернатор Ставрополья.

Джатдоев был главой Ставрополя с октября 2016 года.

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Автор: Ирина Большунова
#ставрополье #ставропольский край

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