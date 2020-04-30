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"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

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8:37   30 Апреля 2020
Экономика

"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

"Газпром" снизил стоимость на газ, поставляемый в Польшу

Нефтегазовая компания PGNiG, располагающаяся в Польше, заявляет, что российская сторона согласилась снизить цену на поставляемый в республику газ в связи решением Стокгольмского арбитража.

Польская энергетическая компания PGNiG обвинила российскую компанию "Газпром" в выставлении счета за поставки газа в марте и апреле по старой ценовой формуле и неподчинении решению Арбитражного суда в Стокгольме.

Известно, что компания предоставила счета за газ по старому тарифу "в обход новых ценовых условий". Как передает ТАСС заявление главы PGNiG Ежи Квечиньского, теперь "Газпром" декларировал применение новых ценовых условий. Стоимость газа, поставляемого российской компанией по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной.

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Автор: Василий Пименов
#россия #экономика #газпром

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