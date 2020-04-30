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 Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

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7:53   30 Апреля 2020
Политика

Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Курдские радикалы SDF подверглись нападению неизвестных в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии

Автомобиль высокопоставленного члена курдов SDF пострадал после активации СВУ на пути его следования. Информацию передал новостной портал Al Nour.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Мухаймида в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает военный источник ФАН. Активация СВУ произошла намеренно в ходе попытки покушения на высокопоставленного члена боевиков "Демократических сил Сирии" (SDF).

Информация о состоянии курдского радикала неизвестна, а в нападении обвиняют "спящие" ячейки запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Районы с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зор были укреплены американскими военными, которые перевезли туда технику и оборудование для добычи природного ресурса. Поддержку в доставке предоставила авиация международной коалиции.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #курды #дейр-эз-зор

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