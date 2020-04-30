Милонов предложил ввести меры для стабилизации экономики во время пандемии в России

Ряд мер поддержания российской экономики во время пандемии коронавируса было предложено депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Письменное предложение он направил министру финансов РФ Антону Силуанову.

Депутат Госдумы Виталий Милонов отправил соответствующее письмо первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову и главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. Милонов предложил ужесточить правила получения рабочей визы для граждан Евросоюза. Также политик потребовал повысить ответственность за работу по туристической визе.

В письме депутата сказано и о необходимости поднять комиссионные денежные переводы в страны Европы и Прибалтики для сокращения вывода капитала из России. Милонов также призвал повысить кредитные ставки для организаций других стран и российских компаний с владельцами из других государств, в том числе и из Прибалтики.