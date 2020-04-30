Песков объяснил "индифферентное" отношение Путина к колебаниям рейтинга

Колебания своего рейтинга российский президент Владимир Путин принимает "достаточно индифферентно", заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он объяснил, с чем это связано.

Путин, по словам Пескова, уделяет больше времени своей работе, а не наблюдению за рейтингами. Его индифферентность к данному вопросу объясняется просто. Глава РФ считает, что если бояться падения рейтинга, то "просто ничего не сможешь сделать". Информацией об этом глава пресс-службы Кремля поделился в интервью с телеканалом RTVI.

"Он всегда гораздо больше времени уделяет своей работе, а не возможным рейтинговым последствиям", — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера убежден в том, что Путин был и остается политиком, которого поддерживает подавляющее большинство граждан РФ. Песков также отметил, что сейчас президент России день и ночь работает над формированием мер поддержки россиян, попавших в непростую ситуацию из-за пандемии COVID-19.