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5:19   30 Апреля 2020
Общество

Песков заявил о необходимости "безупречной" борьбы с фейками

Песков заявил о необходимости "безупречной" борьбы с фейками

Борьба с фейками должна быть безупречной, но беспощадной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля в интервью RTVI заявил, что правоприменительная практика по борьбе с фейками должна быть безупречной, беспощадной и жестокой.

Песков отметил, что вести борьбу с заведомо ложной информацией тяжело. Однако она не должна превращаться в борьбу с правдой.

В качестве примера фейка и борьбы с ним Песков привел ситуацию, когда после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове российский лидер Владимир Путин прибыл в город, где его встретили возмущенные зрители с заявлениями о "горах трупов". Тогда президент поехал в морг и даже позвал с собой этих людей — никаких "гор трупов" там не оказалось.

Песков привел в качестве недавнего примера следующее: он рассказал о ситуации, когда появилась информация о том, что медсестре из больницы в Коммунарке якобы не заплатили денег. Позже выяснилось, что она не медсестра, а младший медицинский персонал на аутсорсинге, которому не дала денег коммерческая фирма.

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Автор: Илья Романович
#песков #фейки #коронавирус

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