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4:35   30 Апреля 2020
Политика

Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

Власти Украины правильно поступили, отказавшись от идеи "вернуть" в политику бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В этом убежден пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Саакашвили, по словам пресс-секретаря, является "плохой приметой" для всего, с чем имеет дело. Грузия при нем развалилась. Одесса ничего хорошего не приобрела. Информацией об этом глава пресс-службы Кремля поделился с телеканалом RTVI.

"Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил",  подчеркнул Песков, напомнив о снижении рейтингов экс-главы Украины после появления Саакашвили.

Экс-президент Грузии ранее сообщил, что ему предложили место заместителя украинского премьер-министра по вопросам реформ. Позже кабмин Украины отозвал из Рады представление на назначение Саакашвили.

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Автор: Василий Пименов
#украина #песков #саакашвили

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