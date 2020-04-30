Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

Власти Украины правильно поступили, отказавшись от идеи "вернуть" в политику бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. В этом убежден пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Саакашвили, по словам пресс-секретаря, является "плохой приметой" для всего, с чем имеет дело. Грузия при нем развалилась. Одесса ничего хорошего не приобрела. Информацией об этом глава пресс-службы Кремля поделился с телеканалом RTVI.

"Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил", подчеркнул Песков, напомнив о снижении рейтингов экс-главы Украины после появления Саакашвили.

Экс-президент Грузии ранее сообщил, что ему предложили место заместителя украинского премьер-министра по вопросам реформ. Позже кабмин Украины отозвал из Рады представление на назначение Саакашвили.