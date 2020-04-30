Песков заявил, что власти РФ не помогают другим странам в ущерб россиянам

Власти РФ помогают другим государствам в случае, если это не наносит ущерба оказанию помощи внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля в интервью RTVI заявил, что помощь другим государствам всегда оказывается в рамках возможности — без того, чтобы это наносило ущерб оказанию помощи самим россиянам.

Всего с начала пандемии коронавируса в мире им заразились около 3,1 млн человек, 210 тыс. из которых умерли. По сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зафиксировано 99 399 случаев заражения, выздоровели 10 286 человек, скончались 972.