Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил, что власти РФ не помогают другим странам в ущерб россиянам

Песков заявил, что власти РФ не помогают другим странам в ущерб россиянам

 Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну

Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну
Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

 Песков допустил введение денежных выплат для россиян

Песков допустил введение денежных выплат для россиян
Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

 Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно
Песков заявил, что власти РФ не помогают другим странам в ущерб россиянам

Песков заявил, что власти РФ не помогают другим странам в ущерб россиянам

 Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну

Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну
Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

Песков назвал возвращение Саакашвили в политику "плохой приметой" для Украины

 Песков допустил введение денежных выплат для россиян

Песков допустил введение денежных выплат для россиян
Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

 Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно
3:55   30 Апреля 2020
Общество

Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну

Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну

Лица, имеющие двойное гражданство или вид на жительство в другом государстве, получили возможность уехать из России. Данную информацию сообщило Правительство РФ.

Правительство Российской Федерации опубликовало официальный указ, в котором сказано, что россияне с двойным гражданством могут только один раз получить разрешение на выезд за пределы страны. До этого граждане не имели права покинуть Россию из-за активного распространения коронавируса, но правительство пошло навстречу людям, оказавшимся в такой ситуации.

Напоминаем, что с конца марта власти РФ прекратили авиасообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса. По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, количество заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 99 399 человек. Во многих регионах страны введен режим самоизоляции до 12 мая.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#правительство рф #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...