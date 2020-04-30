Россияне с двойным гражданством получили возможность покинуть страну

Лица, имеющие двойное гражданство или вид на жительство в другом государстве, получили возможность уехать из России. Данную информацию сообщило Правительство РФ.

Правительство Российской Федерации опубликовало официальный указ, в котором сказано, что россияне с двойным гражданством могут только один раз получить разрешение на выезд за пределы страны. До этого граждане не имели права покинуть Россию из-за активного распространения коронавируса, но правительство пошло навстречу людям, оказавшимся в такой ситуации.

Напоминаем, что с конца марта власти РФ прекратили авиасообщения с другими странами из-за пандемии коронавируса. По официальным данным портала стопкоронавирус.рф, количество заболевших COVID-19 в стране увеличилось до 99 399 человек. Во многих регионах страны введен режим самоизоляции до 12 мая.