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3:09   30 Апреля 2020
Общество

Песков заявил о непредсказуемости глубины кризиса по окончанию пандемии коронавируса

Песков заявил о непредсказуемости глубины кризиса по окончанию пандемии коронавируса

Глубина кризиса после пандемии коронавируса непредсказуема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также считает, что Россия вышла на плато по ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".

Пресс-секретарь президента РФ также выразил уверенность, что в России нет занижения статистики по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Ситуация по коронавирусу также будет во многом зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры самоизоляции на протяжении майских праздниках.

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Автор: Кристина Мокроусова
#песков #кризис #коронавирус

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