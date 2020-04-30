Песков заявил о непредсказуемости глубины кризиса по окончанию пандемии коронавируса

Глубина кризиса после пандемии коронавируса непредсказуема. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков также считает, что Россия вышла на плато по ситуации с коронавирусом в стране. Он отметил, что "можно робко на это надеяться, все-таки лучше быть оптимистами".

Пресс-секретарь президента РФ также выразил уверенность, что в России нет занижения статистики по количеству зараженных коронавирусной инфекцией. Ситуация по коронавирусу также будет во многом зависеть от того, как россияне будут соблюдать меры самоизоляции на протяжении майских праздниках.