США не заинтересованы в вопросе смягчения антироссийских санкций из-за пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не отправляла в сторону США вопрос относительно санкций.

В интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американское правительство не поднимает вопрос о смягчении санкций. В Кремле не видят никаких предпосылок к изменениям условий антироссийских мер.

"Президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", —подчеркнул он.

Песков выразил мнение, что Запад продолжит санкционные давление на Россию, даже несмотря на усложнившуюся из-за коронавируса ситуацию.