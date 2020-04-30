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 США не заинтересованы в вопросе смягчения антироссийских санкций из-за пандемии

США не заинтересованы в вопросе смягчения антироссийских санкций из-за пандемии
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2:42   30 Апреля 2020
Политика

США не заинтересованы в вопросе смягчения антироссийских санкций из-за пандемии

США не заинтересованы в вопросе смягчения антироссийских санкций из-за пандемии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не отправляла в сторону США вопрос относительно санкций.

В интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американское правительство не поднимает вопрос о смягчении санкций. В Кремле не видят никаких предпосылок к изменениям условий антироссийских мер. 

"Президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", —подчеркнул он.

Песков выразил мнение, что Запад продолжит санкционные давление на Россию, даже несмотря на усложнившуюся из-за коронавируса ситуацию.

"Не забывайте, что президент Трамп - это президент, который, по его же словам, занимает самую жесткую позицию в отношении РФ", — сказал Песков. 

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Автор: Василий Пименов
#россия #песков #политика

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