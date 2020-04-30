США не заинтересованы в вопросе смягчения антироссийских санкций из-за пандемии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не отправляла в сторону США вопрос относительно санкций.
В интервью RTVI пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американское правительство не поднимает вопрос о смягчении санкций. В Кремле не видят никаких предпосылок к изменениям условий антироссийских мер.
"Президент России никогда не поднимает вопрос о санкциях в своем диалоге с его визави", —подчеркнул он.
Песков выразил мнение, что Запад продолжит санкционные давление на Россию, даже несмотря на усложнившуюся из-за коронавируса ситуацию.
"Не забывайте, что президент Трамп - это президент, который, по его же словам, занимает самую жесткую позицию в отношении РФ", — сказал Песков.