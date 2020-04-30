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2:40   30 Апреля 2020
Политика

ЛНА заявила о прекращении боевых действий после начала Рамадана

ЛНА заявила о прекращении боевых действий после начала Рамадана

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара приостановят боевые действия в честь священного для мусульман месяца Рамадана. Об этом заявил представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари.

Мисмари уточнил, что соответствующее решение было принято в качестве ответа на призыв дружественных государств. Однако ЛНА сохраняет за собой право "незамедлительно и жестко отвечать на любые нарушения со стороны бандформирований".

Бригадный генерал ЛНА Халид Махджуб в понедельник сообщил, что силы Хафтара солидарны с призывом европейских стран соблюдать гуманитарное перемирие на территории республики. Он заявил, что уверен в игнорировании такого призыва террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Как отметил глава Управления ЛНА по поддержанию морального духа, ливийская армия является сторонником гуманитарного перемирия в любом виде.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #лна #пнс ливии

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