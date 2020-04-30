Песков заявил, что Россия смогла избежать гуманитарной катастрофы из-за коронавируса

Россия смогла избежать гуманитарной катастрофы из-за коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.

Песков сообщил, что гуманитарная катастрофа произошла в ряде штатов США. Он также выразил уверенность в том, что статистика по числу заболевших коронавирусом в России не занижена.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что у России достаточно потенциала для амортизации любых негативных последствий кризиса. Он подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполнены.