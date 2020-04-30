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Военная полиция провела совместное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака

Военная полиция провела совместное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака

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1:09   30 Апреля 2020
Политика

Военная полиция провела совместное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака

Военная полиция провела совместное патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака

Военные России и Турции в рамках установленных соглашений меморандума прошли по маршрутам патрулирования на севере Сирии.

Сегодня состоялось очередное совместное патрулирование сил российской военной полиции и турецких военнослужащих на участке в зоне безопасности на севере Сирии, сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев. 

Маршрут патрулирования проходил через провинцию Алеппо и провинцию Хасака. В патрулировании, помимо бронированных автомобилей, были задействованы многоцелевые вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35 ВКС России. Боевые машины проинспектировали север страны по маршруту: аэродром Метрас — Ханик-Фаукани — Айн-Иса — Мазараат — Бир-Хамид — аэродром Квайрес — аэродром Метрас.

Террористы запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра" нарушили режим прекращения огня в Идлибе. Зафиксирован вооруженный налет на населенный пункт Хантутин. Данных о жертвах и пострадавших пока нет.  

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Автор: Илья Романович
#россия #сирия #цпвс

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