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 Губернатор Петербурга продлил ограничительные меры из-за коронавируса

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0:39   30 Апреля 2020
Общество

Губернатор Петербурга продлил ограничительные меры из-за коронавируса

Губернатор Петербурга продлил ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры, введенные в Санкт-Петербурге из-за коронавируса, продлятся до 12 мая. Об этом говорится в соответствующем постановлении городского правительства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал указ о внесении изменений в постановление правительства Петербурга № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом пишет РИА Новости.

В дополнение к введенным ранее мерам ограничения распространения коронавирусной инфекции гражданам Санкт-Петербурга было рекомендовано пользоваться индивидуальными средствами защиты дыхательных путей в общественных местах. Школы продолжат обучение в дистанционном формате до 22 мая. Правительство рекомендовало завершить учебный год 22 мая. Жителям Петербурга старше 65 лет разрешено отправиться на дачу для посевных работ.

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Автор: Кристина Мокроусова
#беглов #самоизоляция #коронавирус

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