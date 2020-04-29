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23:37   29 Апреля 2020
Общество

Оперштаб Москвы: количество погибших с COVID-19 увеличилось на 65 человек

Оперштаб Москвы: количество погибших с COVID-19 увеличилось на 65 человек

Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекции в Москве достигло 611. Эту информацию сообщил оперштаб Москвы.

Оперативный Московский штаб сообщил информацию о новых 65 смертельных случаях пациентов с коронавирусной инфекцией за последние сутки. Как сообщается в ведомстве, у всех пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

"У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", -  сказано в сообщении Оперативного штаба.

Российское правительство ведет активную борьбу с коронавирусной инфекцией. Глава РФ Владимир Путин для безопасности граждан продлил режим самоизоляции до 11 мая. По данным стопкоронавирус.рф количество заболевших в стране выросло до 99 399 человек.

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Автор: Яна Либерман
#рф #коронавирус

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