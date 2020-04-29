Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии получают от главаря Файеза Сарраджа дипломатические паспорта, чтобы пробраться в Европу. Попадая в балканские страны, они ведут пропаганду радикального исламизма.

В качестве примера можно привести полевого командира одного из бандформирований, орудующих в Триполи. Он в настоящее время работает в посольстве Ливии в Хорватии, хотя совсем недавно участвовал в обстреле жилых кварталов со стороны ПНС.

Боевик уже открыл банковский счет в Европе, внеся на депозит сумму в размере 7 тыс. долларов. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

В рядах бандформирований, действующих в Триполи, состоят рэкетиры, джихадисты и боевики террористических группировок, запрещенных в РФ. Ими руководит так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, утратившее свой легитимный статус несколько лет назад.