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23:06   29 Апреля 2020
Политика

Подконтрольные ПНС Ливии боевики едут в Европу под видом дипломатов

Подконтрольные ПНС Ливии боевики едут в Европу под видом дипломатов

Боевики Правительства национального согласия (ПНС) Ливии получают от главаря Файеза Сарраджа дипломатические паспорта, чтобы пробраться в Европу. Попадая в балканские страны, они ведут пропаганду радикального исламизма.

В качестве примера можно привести полевого командира одного из бандформирований, орудующих в Триполи. Он в настоящее время работает в посольстве Ливии в Хорватии, хотя совсем недавно участвовал в обстреле жилых кварталов со стороны ПНС.

Боевик уже открыл банковский счет в Европе, внеся на депозит сумму в размере 7 тыс. долларов. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

В рядах бандформирований, действующих в Триполи, состоят рэкетиры, джихадисты и боевики террористических группировок, запрещенных в РФ. Ими руководит так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, утратившее свой легитимный статус несколько лет назад.

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Автор: Кристина Мокроусова
#дипломаты #ливия #балканы #триполи

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