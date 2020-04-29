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22:13   29 Апреля 2020
Политика

Предложения ПНС по Схиратским соглашениям являются политическими уловками

Предложения ПНС по Схиратским соглашениям являются политическими уловками

Все заявления так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии относительно Схиратских соглашений являются политическими уловками. В этом убежден глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Высший государственный совет (ВГС) ПНС Ливии ссылается в своих сообщениях на Схиратские соглашения, которые утратили политическую силу и не имеют ничего общего с реальностью. Группировка Файеза Сарраджа также третий год существует нелегитимно. На эту двойственность Малькевич указал в своем комментарии Федеральному агентству новостей.

Руководитель ВГС Халед Мишри, по словам главы ФЗНЦ, является участником террористической организации. Высший государственный совет является для него политической "крышей". Когда процесс политического диалога заработает в полную силу, ему придется ответить по ливийским законам.

Мишри, как отметил Малькевич, ответственен за похищение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Есть подтвержденная информация на сей счет.

"Через посредников он передавал сигналы о том, что ПНС их отдадут, если Россия будет предпринимать определенные политические и военные телодвижения, в частности, поставлять оружие", — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Российских социологов похитили в Ливии в прошлом году. Их незаконно удерживают в тюрьме "Митига".

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Автор: Яна Либерман
#ливия #малькевич #пнс ливии

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