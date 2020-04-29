Все заявления так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии относительно Схиратских соглашений являются политическими уловками. В этом убежден глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Высший государственный совет (ВГС) ПНС Ливии ссылается в своих сообщениях на Схиратские соглашения, которые утратили политическую силу и не имеют ничего общего с реальностью. Группировка Файеза Сарраджа также третий год существует нелегитимно. На эту двойственность Малькевич указал в своем комментарии Федеральному агентству новостей.

Руководитель ВГС Халед Мишри, по словам главы ФЗНЦ, является участником террористической организации. Высший государственный совет является для него политической "крышей". Когда процесс политического диалога заработает в полную силу, ему придется ответить по ливийским законам.

Мишри, как отметил Малькевич, ответственен за похищение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Есть подтвержденная информация на сей счет.

"Через посредников он передавал сигналы о том, что ПНС их отдадут, если Россия будет предпринимать определенные политические и военные телодвижения, в частности, поставлять оружие", — подчеркнул глава ФЗНЦ.

Российских социологов похитили в Ливии в прошлом году. Их незаконно удерживают в тюрьме "Митига".