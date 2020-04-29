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21:04   29 Апреля 2020
Политика

Министр обороны Сербии пристыдил депутата, оскорбившего российских военных

Министр обороны Сербии пристыдил депутата, оскорбившего российских военных

Речь депутата Сербии Зорана Живковича о том, что Сербия могла провести дезинфекцию улиц страны и без участия российских военнослужащих, в которых якобы не было нужды, была раскритикована министром обороны Сербии Александром Вулиным.

Живкович обозначил, что коммунальные службы Сербии могли и сами продезинфицировать территории 70%-ным спиртом. Политик задался вопросом, была ли необходимость в привлечении российских военных для якобы простой уборки, сообщает ФАН.

Вулин не согласился с депутатом, обратив внимание на то, что для дезинфекции нужна не водка, а гипохлорит натрия, ведь именно он убивает коронавирусную инфекцию на рабочих поверхностях.

"Теперь мы знаем, что депутат Живкович, кроме того, что ненавидит и нашу армию, и наших русских друзей – русских братьев, еще и не знает ничего о том, что говорит", — резюмировал министр обороны Сербии.

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Автор: Борис Нестеров
#сербия #вулин #коронавирус

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