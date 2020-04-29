Министр обороны Сербии пристыдил депутата, оскорбившего российских военных

Речь депутата Сербии Зорана Живковича о том, что Сербия могла провести дезинфекцию улиц страны и без участия российских военнослужащих, в которых якобы не было нужды, была раскритикована министром обороны Сербии Александром Вулиным.

Живкович обозначил, что коммунальные службы Сербии могли и сами продезинфицировать территории 70%-ным спиртом. Политик задался вопросом, была ли необходимость в привлечении российских военных для якобы простой уборки, сообщает ФАН.

Вулин не согласился с депутатом, обратив внимание на то, что для дезинфекции нужна не водка, а гипохлорит натрия, ведь именно он убивает коронавирусную инфекцию на рабочих поверхностях.