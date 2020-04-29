Клинтон указала, что поддержит Байдена в качестве кандидата в президенты США

Свою поддержку американскому политику Джо Байдену, который будет принимать участие в президентской гонке, выразила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Клинтон указала, что хотела бы добавить свой голос к множеству других, поддерживающих Байдена. Она подчеркнула, что Байден готовился к выборам на протяжении всей жизни, а для нее было честью работать с ним несколько лет.

Клинтон указала на кандидатуру Байдена, заявив, что он является политическим деятелем, который объединяет граждан Соединенных Штатов. В заключение она добавила, что Америке на сегодняшний день нужен именно такой лидер, как Джо Байден.

Телеканал RT сообщал, как поддержка бывшего президента Барака Обамы отразится на шансах Байдена победить на предстоящих президентских выборах.