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20:59   29 Апреля 2020
Политика

МККК сообщил о возможном новом обмене заключенных Украины и ДНР И ЛНР

МККК сообщил о возможном новом обмене заключенных Украины и ДНР И ЛНР

Обмен удерживаемых лиц Украины ДНР и ЛНР может произойти по результатам видеоконференции глав МИД "нормандской четверки", сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).

Последний обмен заключенными произошел 16 апреля. Во время него МККК не столкнулся ни с какими попытками воспрепятствовать работе комитета, сообщила глава отделения МККК на Украине Флоранс Жилетт, сообщает NEWS.ru.

У организации до сих пор нет доступа к удерживаемым людям на территориях Донбасса, и это является проблематичным моментом, добавила она.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Для нас очень важна работа непосредственно в местах заключения", — резюмировала Жилетт.

Новая видеоконференция МИД "нормандской четверки" пройдет 30 апреля.

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Автор: Илья Романович
#украина #днр #лнр #донбас #нормандская четверка

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