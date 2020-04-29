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20:56   29 Апреля 2020
Политика

Зампред ЕП заявил, что антироссийские санкции вредят экономике европейских стран

Зампред ЕП заявил, что антироссийские санкции вредят экономике европейских стран

Антироссийские санкции Европейского союза показали свою неэффективность и нанесли серьезный урон по экономическому состоянию государств Европы. Соответствующее заявление сделал зампред Европарламента Фабио Массимо Касталдо.

Об этом писало РИА Новости. Санкционные меры оказали отрицательное воздействие на граждан, которые не имели никакого отношения к кризису. По словам Касталдо, санкции Соединенных Штатов Америки в отношении РФ стали следствием возвращения Крыма в состав государства, а также напряженной ситуации в Донецкой и Луганской областях. Договоренностям Минск-2 исполнилось уже пять лет, однако они так и не были реализованы.

Обсуждение о пересмотре антироссийских санкций будет оставаться одной из тем для обсуждения на международной и дипломатической арене, отметил заместитель председателя Европарламента.

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Автор: Кристина Мокроусова
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