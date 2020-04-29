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20:37   29 Апреля 2020
Общество

Мединский рассказал об уникальном мемориале Советскому солдату подо Ржевом

Мединский рассказал об уникальном мемориале Советскому солдату подо Ржевом

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал о важности мемориала Советскому солдату под Ржевом.

Как отмечает "Литературная газета" со ссылкой на заявление Мединского, мемориал советскому солдату будет представлять собой 25-метровую бронзовую фигуру на 10-метровом насыпном кургане. Монумент будет расположен рядом с деревней Хорошево Ржевского района Тверской области.

Глава РВИО напомнил, что в боях под Ржевом Советский союз потерял более 400 тыс. человек. При этом создание мемориала — вклад в увековечение памяти павших солдат.

"Ржев — это одна из самых трагических, героических, жестоких и несправедливо забытых страниц в истории Второй мировой войны", — заявил Мединский.

Он также подчеркнул, что Ржевская битва не имеет большое количество аналогов в мировой истории. Именно поэтому, создавая этот грандиозный памятник, Российское военно-историческое общество ставило перед собой цель, чтобы, увидев его, молодым людям самим хотелось спросить своих родителей, что там происходило.

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Автор: Кристина Мокроусова
#мединский #мемориал #ржев

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