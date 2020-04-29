США проводят подготовку новых боевиков для охраны краденой сирийской нефти

США ведут подготовку военизированной охраны для нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор на своей военной базе "Химо", тем самым повторяя опыт запрещенного в РФ "Исламского государства".

На этот раз свое внимание Вашингтон решил остановить на арабском населении восточных провинций Сирии, сообщает ФАН.

Америка со временем стала сомневаться в своих союзниках курдах, так как те все чаще высказывали недовольство США, обвиняя их в воровстве ресурсов, и все больше говорили о неготовности к отдельному государству, обозначая желание остаться в составе Сирии.

Как следствие, Вашингтон озадачился созданием новой силы в регионе, которая будет состоять из арабов, находящихся в натянутых отношениях с курдами. Почувствовав неладное, лидер курдских Сирийских демократических сил призвал свой народ объединиться, отложив политические разногласия перед общим врагом.