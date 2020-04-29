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20:37   29 Апреля 2020
Политика

США проводят подготовку новых боевиков для охраны краденой сирийской нефти

США проводят подготовку новых боевиков для охраны краденой сирийской нефти

США ведут подготовку военизированной охраны для нефтяных месторождений в провинции Дейр-эз-Зор на своей военной базе "Химо", тем самым повторяя опыт запрещенного в РФ "Исламского государства".

На этот раз свое внимание Вашингтон решил остановить на арабском населении восточных провинций Сирии, сообщает ФАН.

Америка со временем стала сомневаться в своих союзниках курдах, так как те все чаще высказывали недовольство США, обвиняя их в воровстве ресурсов, и все больше говорили о неготовности к отдельному государству, обозначая желание остаться в составе Сирии.

Как следствие, Вашингтон озадачился созданием новой силы в регионе, которая будет состоять из арабов, находящихся в натянутых отношениях с курдами. Почувствовав неладное, лидер курдских Сирийских демократических сил призвал свой народ объединиться, отложив политические разногласия перед общим врагом.

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Автор: Василий Пименов
#сша #сирия #курды #нефть

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