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20:25   29 Апреля 2020
Общество

Вострецов поздравил ветеранов продуктовыми наборами в честь 1 Мая

Вострецов поздравил ветеранов продуктовыми наборами в честь 1 Мая

Депутат Госдумы Сергей Вострецов подготовил 300 продуктовых наборов для ветеранов труда к 1 Мая. Развозили продукты по домам адресатов вместе с Вострецовым его помощники.

Продуктовые наборы получили ветераны труда Кировского, Красносельского и Петродворцового районов Санкт-Петербурга, сообщает ФАН. В состав наборов вошли гречневая крупа, сахар, сгущенное молоко, чай, тушенка, печенье, макароны и растительное масло. По словам Вострецова, режим самоизоляции — это не повод отменять праздник. В период пандемии коронавируса учителя, воспитатели, энергетики и другие ветераны труда особенно заслуживают благодарности за их работу, подчеркнул депутат.

Китай объявил о вспышке COVID-19 31 декабря. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта. Российские врачи подтвердили более 99 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Режим самоизоляции действует в Петербурге и других регионах для нераспространения COVID-19. Отслеживать актуальную информацию о течении коронавирусной инфекции в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

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Автор: Ирина Большунова

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