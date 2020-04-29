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20:04   29 Апреля 2020
Экономика

Аналитик Танкаев предрек нефти стоимость в 60 долларов за баррель к концу 2020 года

Аналитик Танкаев предрек нефти стоимость в 60 долларов за баррель к концу 2020 года

Ситуация на нефтяном рынке сможет стабилизироваться только после победы над коронавирусной инфекцией, считает член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

Разработка действенной вакцины от коронавируса реабилитирует цены на нефть. Исследования в данной области уже ведутся, испытания по российскому препарату начнутся летом, что дает основания надеяться на скорое решение проблемы с пандемией COVID-19. После этого запустятся механизмы восстановления нефтяного рынка, а значит его стабилизацию можно ожидать к концу 2020 года, тогда стоимость нефти достигнет уровня в 60 долларов за баррель, рассказал эксперт.

Обвал цен на нефть произошел из-за распада сделки ОПЕК+ в начале марта. Вспышка коронавирусной инфекции усугубила ситуацию и привела к снижению спроса на природный ресурс. Новые договоренности по сокращению нефтедобычи с 1 мая должны улучшить обстановку на рынке черного золота.

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Автор: Василий Пименов
#нефть #прогнозы #коронавирус

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