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19:47   29 Апреля 2020
Экономика

Беглов и Костин обговорили помощь ВТБ петербургским больницам

Беглов и Костин обговорили помощь ВТБ петербургским больницам

Состоялся телефонный разговор между губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и президентом — председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Главным предметом обсуждения стала помощь банка в поставках медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты больницам города на Неве. Кроме того, речь шла о поддержке местных предпринимателей. ВТБ уже участвует в программе кредитования малого и среднего бизнеса под 0% (средства выдаются на выплату зарплат сотрудникам в период распространения коронавируса COVID-19) и по состоянию на 29 апреля одобрил 96 заявок на сумму 277 млн рублей.

Петербург занимает третье место в России после Москвы и Подмосковья по количеству зараженных новой коронавирусной инфекцией (3726 случая, 29 летальных исходов). Ограничительные меры здесь по распоряжению Беглова сохранятся как минимум до 12 мая.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #беглов #втб #больницы #костин #поддержка бизнеса #коронавирус

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