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19:42   29 Апреля 2020
Общество

Онлайн-митинг "Нет!" стал площадкой пропаганды для феминисток и вебкам-моделей

Онлайн-митинг "Нет!" стал площадкой пропаганды для феминисток и вебкам-моделей

Представители оппозиции провели онлайн-митинг общественной кампании "Нет!", в котором приняли участие все противники режима самоизоляции, в их числе оказались феминистки, молодые звезды шоу-бизнеса и вебкам-модели.

Ведущими этого мероприятия стали журналист "Новой газеты" Илья Азар и актриса Юлия Ауг. Выступали известные представители "оппозиции" Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Михаил Тимонов и другие. Место в трансляции нашлось и менее популярным творческим личностям, которые высказались по заявленной тематике онлайн-митинга. Как отмечает издание "Nation News", смотреть все это можно было только из-за выступления рэпера Noize MC.

Помимо Конституции, незаконности штрафов за нарушение самоизоляции и "отказа" государства брать на себя финансовую ответственность за состояние граждан, поднимался вопрос недопустимости цензуры. Автор telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова не упустила возможности поговорить о феминистических проблемах.

"В России насилие всегда оправдывается, в том числе, и любое насилие со стороны государства над гражданами..." — заявила она.

От имени малого бизнеса выступила Дарья Зарыковская, которая является создательницей бренда "Мам, купи". Бывшая вебкам-модель рассказала о проблемах, возникших из-за самоизоляции. Арендодатель помещения ее магазина не захотел предоставлять отсрочку и скидку, а также же расторгнуть договор под предлогом форс-мажора. Стоит отметить, что отказавшийся от этих условий владелец помещения поступил согласно логике либертарианства: распорядился частной собственностью так, как посчитал нужным. Однако Зарыковская решила обвинить в этом российское правительство.

Оппозиционеры не умеют ничего, кроме как требовать и обвинять. Множество других предпринимателей сумели договориться со своими арендодателями и партнерами, либо перешли на другой формат работы.

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Автор: Юлия Яковлева
#оппозиция #митинг #феминистки

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