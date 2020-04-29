Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Фейки о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации РФ Елены Мизулиной распространились по ряду Telegram-каналов. Авторы сомнительных новостей утверждают, что у Мизулиной есть гражданство Бельгии.

Персональные санкции, введенные против Елены Мизулиной в США и ЕС, не дали бы ей возможности воспользоваться иностранным паспортом, если бы он у нее был. Сенатор же отрицает сам факт своего двойного гражданства и решила добиться правды в Генеральной прокуратуре, куда, по сообщению "Интерфакса", она направила запрос с просьбой разобраться с фейками и их авторами. Мизулина считает, что измышления в ее адрес касается не только ее лично, но и всего состава Совета Федерации РФ.