Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

 Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу

Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу
Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

 Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса
Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

 Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло
Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

Власти регионов планируют оплачивать общественные работы потерявшим заработок гражданам

 Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу

Воробьев сообщил о выходе Московской области на плато по коронавирусу
Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

 Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса
Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

Родионов: новый фейк Запада в деле о крушении Boeing MH17 возник не случайно

 Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло

Ищенко: современному Европейскому Союзу жутко не повезло
19:29   29 Апреля 2020
Политика

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Мизулина просит Генпрокуратуру разобраться со слухами о ее двойном гражданстве

Фейки о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации РФ Елены Мизулиной распространились по ряду Telegram-каналов. Авторы сомнительных новостей утверждают, что у Мизулиной есть гражданство Бельгии.

Персональные санкции, введенные против Елены Мизулиной в США и ЕС, не дали бы ей возможности воспользоваться иностранным паспортом, если бы он у нее был. Сенатор же отрицает сам факт своего двойного гражданства и решила добиться правды в Генеральной прокуратуре, куда, по сообщению "Интерфакса", она направила запрос с просьбой разобраться с фейками и их авторами. Мизулина считает, что измышления в ее адрес касается не только ее лично, но и всего состава Совета Федерации РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#мизулина #фейк #двойное гражданство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...