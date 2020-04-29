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19:26   29 Апреля 2020
Политика

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса

Володин сравнил медицинскую помощь в России и США на фоне распространения коронавируса

Системы здравоохранения России и США сравнил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, также он отметил большую социальную защищенность россиян на фоне распространения COVID-19.

Володин сказал, что субсидия на сумму 1000 долларов, которую получил каждый американец, не является гарантией благополучия. Он подчеркнул, что 27 млн граждан США, не имеющих медицинской страховки, не смогут позволить себе подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), для этого нужно 72 тысячи долларов.

По словам парламентария, в этом плане Россия отличается стопроцентным охватом медпомощи. Также Володин отметил, что это является главным отличием между системами здравоохранения двух крупных стран. 

Володин сказал, что правительство России также нашло грамотный подход не только в здравоохранении, но и в сфере оказания поддержки россиян и малого и среднего бизнеса, сообщает "Российская газета".

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Автор: Василий Пименов
#россия #сша #володин #коронавирус

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