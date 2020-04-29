Баранец: в Чехии идут очень опасные политические игры

Сейчас, после истории со сносом в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу и с опубликованной в СМИ «уткой» о российском разведчике, прибывшим в Чехию отомстить, нужно понимать, что позиция чешского народа не совпадает с позицией идиотов в чешском правительстве.

Об этом в среду в беседе с телеканалом «Царьград» заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя сообщения польских журналистов, что в Чехию якобы прибыл некий русский, который собирался отравить рицином политиков, принимавших решение о сносе памятника Коневу.

По словам Баранца, решение чешской стороны демонтировать памятник освободителю Праги и Освенцима, конечно, стало одним из реактивов, добавивших противостояния между РФ и Чехией. При этом, с одной стороны, раздаются слова о возможном компромиссе, то есть о том, что памятник может быть передан России, а с другой стороны сразу же появляются этакие «Петров и Боширов», которые якобы явились в Чехию чтобы перетравить польских политиков, отомстить за памятник Коневу и тому подобное.

Эксперт отметил, что, читая в чешских СМИ эту публикацию, он подумал о существующих в мире видах политического маразма или политической паранойи, например, есть английский маразм, связанный со Скрипалями, американский связан с вмешательством в выборы, есть также польский, украинский, а теперь вот появился и чешский.

«Во-первых, вы понимаете, что если Чехия уважающее себя государство, если один из знаковых политиков делает такие заявления, то они должны быть глубочайшим образом зацементированны, доказаны, миру должны быть представлены вещественные доказательства, — подчеркнул Баранец.

— А что мы имеем в данном случае? Какой-то гражданин прибыл. Он вёз с собой целый, я не знаю, пуд рицина. Вы посмотрите на словесные обороты: вероятно, нельзя исключать, может быть, по моему субъективному мнению. Но разве это большая политика? Разве это может быть свойственно политикам такого ранга, какой сейчас сделал на всю Чехию заявление?».

По словам обозревателя, его даже удивляет, что МИД Чехии или местные СМИ до сих пор не заявили, что на их территории находится офицер ГРУ или службы российской внешней разведки «с четырьмя ведрами цианистого калия».

Также Баранец добавил, что внимательно наблюдает за разными международными спорами, например, между Россией и Украиной, Россией и США, Россией и Польшей, Россией и Германией.

«Вы знаете, я пришел к такому некоему глобальному выводу, что сейчас мир все больше и больше даже на уровне президентов, министров иностранных дел погружается в такой определенный лживый космос бездоказательных обвинений. Это стало достаточно популярным инструментом в международной политике», — отметил эксперт.

Чехия, по его словам, вместо голословных заявлений должна была предъявить лицо российского разведчика, его признания в том, что он собирался перетравить тут все правительство или хотя бы чемодан с рицином, но ничего этого нет.

При этом обозреватель добавил, что в Чехии нет единого мнения относительно издевательских действий по отношению к памятнику Коневу.

«Не будем путать чешский народ с идиотами в чешском правительстве. Ведь в том же чешском народе были и выступления, и гневные заявления нормальных чехов о том, что так с памятью освободителя Чехии маршала Конева делать нельзя. Это все было. Это надо признавать, — напомнил эксперт. — Но дело в том, что, как в каждом государстве, в Чехии идут очень опасные политические игры, рассчитанные на то, чтобы не нормализовались российско-чешские отношения».

Все эти провокационные шаги предпринимаются в русле антирусской политики, которую маленьким странам навязывают на уровне США или НАТО, и Россия все это понимает. Нет никаких сомнений, что «очередную байду» про русских в мировое информационное пространство вбросили именно для того, чтобы не допустить налаживания российско-чешских отношений и возвращения памятника Коневу в Россию.

«Все это болячки одного порядка. Это политический коронавирус, который свойственен политикам многих государств, которые стоят в одном хоре с американцами и другими антироссийски настроенными государствами», — отметил Баранец.

В завершение разговора эксперт выразил уверенность в том, что эта ситуация, когда разные страны, в том числе и такие карлики, как Литва, Латвия и Эстония, любыми путями будут стараться унизить Россию, продлится еще долгие годы. Но рано или поздно отрезвление все же наступит.